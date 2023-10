SOIRÉE DU CAVEAU DE LA DOMITIENNE 14 Avenue Joseph Lazare Béziers, 10 novembre 2023, Béziers.

Béziers,Hérault

Retrouvez le Domaine La Domitienne avec ses nouvelles soirées et venez vous régaler avec vos amis autour de bons vins et de planches de tapas, le tout dans une ambiance musicale.

Entrée libre..

2023-11-10 19:30:00 fin : 2023-11-10 . .

14 Avenue Joseph Lazare

Béziers 34500 Hérault Occitanie



Join Domaine La Domitienne for its new evening events, where you and your friends can enjoy fine wines, tapas and live music.

Admission free.

Únase a Domaine La Domitienne en sus nuevos eventos nocturnos, y venga a disfrutar de un buen vino y unas tapas con sus amigos, todo ello en un ambiente musical.

Entrada gratuita.

Treffen Sie die Domaine La Domitienne mit ihren neuen Abendveranstaltungen wieder und genießen Sie mit Ihren Freunden gute Weine und Tapasbretter in einem musikalischen Ambiente.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-10-28 par OT BEZIERS MEDITERRANEE