Café littéraire 14 Avenue Joseph Fitte Vic-en-Bigorre, 24 novembre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

L’association « Au Tour du Livre » et la librairie la Litote de Vic proposent un café littéraire afin d’échanger avec l’auteur Bernadette Pecassou.

Ecrivaine et journaliste française , elle nous parlera de son dernier roman :

« LE CHANT DES PIERRES » racontant l’histoire des carriers et des marbres de la Bigorre;

Aperçu de l’histoire : « Fille de carrier, la jeune Angèle a grandi dans un petit village de Bigorre. Alors, lorsque en ces tumultueuses années 1920 son amie Elise lui propose de s’installer à Bagnères de Bigorre, ville synonyme de liberté, elle se prend à rêver. Aussi timide et réservée qu’Elise est impertinente et aventurière[…] ».

2023-11-24 18:00:00 fin : 2023-11-24 20:00:00. EUR.

14 Avenue Joseph Fitte Librairie la Litote

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



The « Au Tour du Livre » association and the La Litote bookshop in Vic are organizing a literary café for discussions with author Bernadette Pecassou.

French writer and journalist, she will talk about her latest novel:

« LE CHANT DES PIERRES » tells the story of the quarrymen and marble workers of Bigorre;

Story outline: « The daughter of a quarryman, young Angèle grew up in a small village in Bigorre. So when, in the tumultuous 1920s, her friend Elise suggested she move to Bagnères de Bigorre, a town synonymous with freedom, she began to dream. As shy and reserved as Elise is impertinent and adventurous[…] »

La asociación « Au Tour du Livre » y la librería La Litote de Vic organizan un café literario para charlar con la escritora Bernadette Pecassou.

Escritora y periodista francesa, nos hablará de su última novela:

« LE CHANT DES PIERRES » cuenta la historia de los canteros y marmolistas de Bigorre;

La historia en pocas palabras: « Hija de un cantero, la joven Angèle creció en un pequeño pueblo de Bigorre. Por eso, cuando en los tumultuosos años veinte su amiga Elise le propone trasladarse a Bagnères de Bigorre, ciudad sinónimo de libertad, empieza a soñar. Tan tímida y reservada como Elise, impertinente y aventurera[…] »

Der Verein « Au Tour du Livre » und die Buchhandlung La Litote in Vic bieten ein Literaturcafé an, um sich mit der Autorin Bernadette Pecassou auszutauschen.

Die französische Schriftstellerin und Journalistin wird über ihren letzten Roman sprechen:

« LE CHANT DES PIERRES », der die Geschichte der Steinbrucharbeiter und des Marmors in Bigorre erzählt;

Inhalt: « Die junge Angèle ist als Tochter eines Steinbrucharbeiters in einem kleinen Dorf in Bigorre aufgewachsen. Als ihre Freundin Elise ihr in den turbulenten 1920er Jahren vorschlägt, nach Bagnères de Bigorre zu ziehen, einer Stadt, die für Freiheit steht, beginnt sie zu träumen. Elise ist so schüchtern und zurückhaltend wie sie frech und abenteuerlustig ist[…] »

