Pelote Basque Grand Chistera 14 Avenue du Parc Arcachon

Gironde Pelote Basque Grand Chistera 14 Avenue du Parc Arcachon, 16 juillet 2023, Arcachon. Arcachon,Gironde 16/07 : Arcachon contre Xistera Villenavais 21/07 : Arcachon contre Royan.

½ finale. Grand Chistera Pro Tour. Banda, restauration rapide sur place. 28/07 Arcachon contre équipe des Landes. Au Fronton. Payant.

Pilotaris Arcachonnais.

2023-07-16 fin : 2023-07-16 . .

14 Avenue du Parc

Arcachon 33120 Gironde Nouvelle-Aquitaine



16/07: Arcachon versus Xistera Villenavais 07/21: Arcachon vs Royan.

½ final. Grand Chistera Pro Tour. Banda, fast food on site. 28/07 Arcachon vs Landes team. At the Fronton. Paying ticket.

Pilotaris Arcachonnais 16/07: Arcachon – Xistera Villenavais 21/07: Arcachon – Royan.

½ final. Gran Chistera Pro Tour. Banda, comida rápida in situ. 28/07: Arcachon contra el equipo de las Landas. En el Frontón. Entrada de pago.

Pilotaris Arcachonnais 16/07: Arcachon gegen Xistera Villenavais 21/07: Arcachon gegen Royan.

½ Finale. Grand Chistera Pro Tour. Banda, Schnellimbiss vor Ort. 28/07 Arcachon gegen Mannschaft aus Les Landes. In der Fronton. Kostenpflichtig.

