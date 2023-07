EQUIDAYS – Randonnée pédestre & visite de l’écurie Optimum Horses 14 Avenue du Bois Orbec, 21 octobre 2023, Orbec.

Orbec,Calvados

L’écurie CSO Optimum Horses est située à Orbec, à la limite de Saint-Germain-la-Campagne (Eure). Olivier NICOLLE vous présentera les écuries et les équidés du site. Dans un environnement calme et à proximité du GR26, la structure est spécialisée dans la pension avec ou sans travail, le débourrage pour chevaux de sport et yearling, …

A l’occasion des Equidays, la Ville d’Orbec en partenariat avec l’écurie Optimum Horses, propose une randonnée pédestre de 9km pour aller visiter la structure le samedi 21 octobre à 14h.

La visite est prévue sur 2 volets :

– Les équidés : possibilité de voir les chevaux présents, leur environnement (boxes, piste, carrière, paddock, chemin de balade)

– L’entrainement : observation en bord de piste d’un cours

Un moment de convivialité est prévu à l’issue de cette visite avec découverte de produits locaux.

Inscription obligatoire auprès de la Mairie d’Orbec au 02 31 61 12 35 / 06 60 35 05 03

Départ à 14h du parking du stade Guy Viquesnel, 13 avenue du Bois, Orbec ( à côté du Camping) pour une randonnée de 9 km. En cours de parcours, visite des écuries Optimum Horses, en présence du propriétaire, M. Olivier NICOLLE et moment de convivialité avec des produits du terroir à l’issue de la visite avant de revenir au point de départ.

Chaussures de marche obligatoire (dénivelé positif 85m)

Animation accessible à partir de 10 ans.

En cas de mauvais temps, le déplacement se fera en voiture (décision se prendra la veille de la visite).

2023-10-21 14:00:00 fin : 2023-10-21 18:00:00. .

14 Avenue du Bois

Orbec 14290 Calvados Normandie



The Optimum Horses show jumping stable is located in Orbec, on the outskirts of Saint-Germain-la-Campagne (Eure). Olivier NICOLLE will introduce you to the stables and horses on site. In a peaceful setting close to the GR26, the facility specializes in boarding with or without work, breaking-in for sport horses and yearlings, ?

On the occasion of the Equidays, the town of Orbec, in partnership with the Optimum Horses stable, is offering a 9km walking tour of the facility on Saturday October 21 at 2pm.

The visit is planned in 2 parts:

– Horses: opportunity to see the horses and their environment (boxes, track, arena, paddock, footpath)

– Training: trackside observation of a course

At the end of the visit, you’ll be invited to share a moment of conviviality, with a tasting of local products.

Registration required from Orbec Town Hall on 02 31 61 12 35 / 06 60 35 05 03

Departure at 2pm from the Guy Viquesnel stadium parking lot, 13 avenue du Bois, Orbec (next to the campsite) for a 9km hike. Along the way, visit the Optimum Horses stables, in the presence of the owner, Mr. Olivier NICOLLE, and enjoy a moment of conviviality with local produce at the end of the visit before returning to the starting point.

Walking shoes compulsory (positive difference in altitude 85m)

Activities open to children aged 10 and over.

In the event of bad weather, the tour will be by car (to be decided the day before the tour)

La cuadra de salto Optimum Horses se encuentra en Orbec, en las afueras de Saint-Germain-la-Campagne (Eure). Olivier NICOLLE le presentará las cuadras y los caballos in situ. Situada en un entorno tranquilo, cerca del GR26, la cuadra está especializada en pupilaje con o sin trabajo, doma de caballos de deporte y añojos, ?

Con motivo del Equidays, el ayuntamiento de Orbec, en colaboración con Optimum Horses, propone una visita a pie de 9 km de las instalaciones el sábado 21 de octubre a las 14.00 horas.

La visita está prevista en 2 partes:

– Los caballos: oportunidad de ver los caballos y su entorno (boxes, pista, arena, paddock, sendero)

– El entrenamiento: observación de un recorrido al borde de la pista

La visita irá seguida de una degustación de productos locales.

Es necesario inscribirse en el Ayuntamiento de Orbec llamando al 02 31 61 12 35 / 06 60 35 05 03

Salida a las 14 h del aparcamiento del estadio Guy Viquesnel, 13 avenue du Bois, Orbec (junto al camping) para un recorrido de 9 km. Por el camino, se visitará la cuadra Optimum Horses, en presencia del propietario, el Sr. Olivier NICOLLE, y al final de la visita habrá un momento de convivencia con productos locales antes de regresar al punto de partida.

Calzado de senderismo obligatorio (desnivel positivo de 85 m)

Abierto a niños a partir de 10 años.

En caso de mal tiempo, la visita se realizará en coche (se decidirá el día anterior a la visita)

Der CSO-Stall Optimum Horses befindet sich in Orbec, an der Grenze zu Saint-Germain-la-Campagne (Eure). Olivier NICOLLE wird Ihnen den Stall und die Equiden der Anlage vorstellen. In einer ruhigen Umgebung und in der Nähe des GR26 ist die Einrichtung spezialisiert auf Pensionen mit oder ohne Arbeit, Beritt von Sportpferden und Jährlingen, ?

Anlässlich der Equidays bietet die Stadt Orbec in Zusammenarbeit mit dem Stall Optimum Horses am Samstag, den 21. Oktober um 14 Uhr eine 9 km lange Wanderung zur Besichtigung der Anlage an.

Der Besuch besteht aus zwei Teilen:

– Die Equiden: Möglichkeit, die vorhandenen Pferde und ihre Umgebung zu sehen (Boxen, Reitbahn, Steinbruch, Paddock, Ausreitweg)

– Das Training: Beobachtung am Rand der Reitbahn eines Kurses

Im Anschluss an den Besuch ist ein gemütliches Beisammensein mit der Entdeckung lokaler Produkte vorgesehen.

Anmeldung erforderlich bei der Gemeindeverwaltung von Orbec unter 02 31 61 12 35 / 06 60 35 05 03

Abfahrt um 14 Uhr vom Parkplatz des Stadions Guy Viquesnel, 13 avenue du Bois, Orbec ( neben dem Campingplatz) für eine 9 km lange Wanderung. Unterwegs Besuch der Pferdeställe Optimum Horses in Anwesenheit des Besitzers, Herrn Olivier NICOLLE, und gemütliches Beisammensein mit regionalen Produkten nach dem Besuch, bevor Sie zum Ausgangspunkt zurückkehren.

Wanderschuhe erforderlich (positiver Höhenunterschied 85 m)

Animation zugänglich ab 10 Jahren.

Bei schlechtem Wetter wird die Fahrt mit dem Auto durchgeführt (Entscheidung am Vortag der Besichtigung)

Mise à jour le 2023-07-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité