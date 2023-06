Brunch 14 avenue de Rochemaure Montélimar, 9 juillet 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Nous sommes ravis de vous présenter notre tout nouveau rendez-vous : le brunch dominical! Chaque dimanche, nous vous proposons une expérience exceptionnelle, un voyage gustatif au cœur des spécialités libanaises..

2023-07-09

14 avenue de Rochemaure Miyé – restaurant libanais

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



We’re delighted to introduce our brand-new Sunday brunch! Every Sunday, we offer you an exceptional experience, a gustatory journey to the heart of Lebanese specialties.

Nos complace presentarle nuestro nuevo brunch dominical Cada domingo, le ofrecemos una experiencia excepcional, un viaje gustativo al corazón de las especialidades libanesas.

Wir freuen uns, Ihnen unseren neuesten Termin vorstellen zu können: den Sonntagsbrunch! Jeden Sonntag bieten wir Ihnen ein außergewöhnliches Erlebnis, eine Geschmacksreise in die Welt der libanesischen Spezialitäten.

