Brunch et jeu concours 14 avenue de Rochemaure Montélimar, 18 juin 2023, Montélimar.

Montélimar,Drôme

Amis gourmets, voici une occasion à ne pas manquer ! Nous vous offrons la chance de gagner une place pour deux personnes pour notre brunch test!.

2023-06-18 à ; fin : 2023-06-18 . .

14 avenue de Rochemaure Miyé – restaurant libanais

Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Gourmet friends, here’s an opportunity you won’t want to miss! We’re giving you the chance to win a place for two at our test brunch!

Amantes de la buena mesa, no os perdáis esta oportunidad Te damos la oportunidad de ganar una plaza para dos personas en nuestro brunch de prueba

Gourmetfreunde, diese Gelegenheit sollten Sie sich nicht entgehen lassen! Wir bieten Ihnen die Chance, einen Platz für zwei Personen für unseren Test-Brunch zu gewinnen!

Mise à jour le 2023-06-10 par Montélimar Tourisme Agglomération