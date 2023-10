Fête du jeu 14 Avenue de Marinéo Sainte-Sigolène, 14 octobre 2023, Sainte-Sigolène.

Sainte-Sigolène,Haute-Loire

Fête du jeu proposée par la Ludothèque Ricochet de 14h à 18h à la salle polyvalente. Inauguration Casque VR.

Entrée gratuite..

2023-10-14 14:00:00 fin : 2023-10-14 18:00:00. .

14 Avenue de Marinéo Salle polyvalente

Sainte-Sigolène 43600 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Game festival organized by the Ricochet toy library from 2pm to 6pm at the Salle Polyvalente. VR helmet inauguration.

Free admission.

Festival de juegos organizado por la ludoteca Ricochet de 14:00 a 18:00 en la sala polivalente. Inauguración del casco de RV.

Entrada gratuita.

Spielefest, das von der Ludothek Ricochet von 14 bis 18 Uhr in der Mehrzweckhalle angeboten wird. Einweihung des VR-Helms.

Freier Eintritt.

