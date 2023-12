Spectacle de marionnettes « Nire Olentzero » 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains, 1 décembre 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

Par Laetitia Laborde et Gilles Rivière. Pour les 5 à 10 ans.

15h en français – 16h en basque.

2023-12-06

14 Avenue de la Mairie Médiathèque de Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By Laetitia Laborde and Gilles Rivière. For ages 5 to 10.

3pm in French – 4pm in Basque

Por Laetitia Laborde y Gilles Rivière. De 5 a 10 años.

15.00 h en francés – 16.00 h en euskera

Von Laetitia Laborde und Gilles Rivière. Für Kinder von 5 bis 10 Jahren.

15 Uhr auf Französisch – 16 Uhr auf Baskisch

