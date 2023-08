Récital autour de poèmes d’Arnault Oihenart 14 Avenue de la Mairie Cambo-les-Bains, 29 septembre 2023, Cambo-les-Bains.

Cambo-les-Bains,Pyrénées-Atlantiques

Par Oihenartez, Pantxix Bidart et M. Gadou.

Poèmes d’Arnault Oihenart (1592-1668)..

14 Avenue de la Mairie Médiathèque de Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



By Oihenartez, Pantxix Bidart and M. Gadou.

Poems by Arnault Oihenart (1592-1668).

Por Oihenartez, Pantxix Bidart y M. Gadou.

Poemas de Arnault Oihenart (1592-1668).

Von Oihenartez, Pantxix Bidart und M. Gadou.

Gedichte von Arnault Oihenart (1592-1668).

