Concours d’écriture de nouvelles 14 Avenue de la Mairie, 8 février 2023, Cambo-les-Bains.

Concours d’écriture de nouvelles sur le thème « La liberté ».

Ouvert aux enfants de 11 à 14 ans

Envoi des textes à la médiathèque avant le 23 mai 2023

Règlement disponible à la médiathèque..

2023-02-08 à ; fin : 2023-05-23 . .

14 Avenue de la Mairie Médiathèque de Cambo

Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Short story writing contest on the theme « Freedom ».

Open to children from 11 to 14 years old

Send the texts to the media library before May 23, 2023

Rules available at the media library.

Concurso de redacción de relatos cortos sobre el tema « Libertad ».

Abierto a niños de 11 a 14 años

Los textos deben enviarse a la mediateca antes del 23 de mayo de 2023

Reglamento disponible en la mediateca.

Wettbewerb zum Schreiben von Kurzgeschichten zum Thema « Freiheit ».

Offen für Kinder zwischen 11 und 14 Jahren

Einsendung der Texte an die Mediathek vor dem 23. Mai 2023

Regeln in der Mediathek erhältlich.

Mise à jour le 2023-03-31 par OT Cambo les Bains