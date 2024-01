Les Nuits de la lecture 14 avenue de la gare Retournac, vendredi 26 janvier 2024.

Retournac Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 20:00:00

fin : 2024-01-26

Rendez-vous pour une Nuit de la lecture sur le thème du corps ! Les bénévoles et bibliothécaires des médiathèque de Beauzac et de Retournac vous proposent des lectures entrecoupées d’intermèdes de danse par Noélie Raccamier et Misokie Bornu.

.

14 avenue de la gare Médiathèque René Garnier

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Mise à jour le 2024-01-12 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire