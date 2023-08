Stage de dentelle aux fuseaux 14 Avenue de la Gare Retournac, 18 septembre 2023, Retournac.

Retournac,Haute-Loire

Du 19 au 23 juin et du 18 au 22 septembre 2023, venez vous initier ou vous perfectionner à la dentelle aux fuseaux sur les modèle anciens des collections..

2023-09-18 fin : 2023-09-22 . .

14 Avenue de la Gare

Retournac 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



From June 19 to 23 and September 18 to 22, 2023, come and learn or improve your bobbin lace skills on antique models from the collections.

Del 19 al 23 de junio y del 18 al 22 de septiembre de 2023, venga a aprender o perfeccionar el encaje de bolillos con modelos antiguos de las colecciones.

Vom 19. bis 23. Juni und vom 18. bis 22. September 2023 können Sie die Klöppelspitze an alten Modellen aus den Sammlungen erlernen oder perfektionieren.

Mise à jour le 2023-08-17 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire