PAROLES DE SCULPTURES 14 Avenue de la Gare Château-Gontier-sur-Mayenne, 4 novembre 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

Paroles de sculptures, c’est une invitation à la rêverie, à l’imaginaire et au dialogue. La découverte de l’autre aussi..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 19:00:00. .

14 Avenue de la Gare le gARage

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



Paroles de sculptures is an invitation to reverie, imagination and dialogue. And the discovery of others.

Paroles de sculptures es una invitación al ensueño, la imaginación y el diálogo. También se trata de descubrir a los demás.

Paroles de sculptures ist eine Einladung zum Träumen, zur Phantasie und zum Dialog. Auch die Entdeckung des Anderen.

