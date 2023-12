Atelier d’écriture 14 avenue d’Alsace Lorraine Mauléon-Licharre, 19 décembre 2023 18:15, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Sophie et les habitués de l’atelier d’écriture sont prêts à accueillir de nouvelles plumes pour ce dernier rendez-vous de l’année.

N’hésitez pas à passer à la librairie pour vous inscrire, ou bien à téléphoner..

2023-12-19 fin : 2023-12-19 . EUR.

14 avenue d’Alsace Lorraine Librairie Tandem

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sophie and the writing workshop regulars are ready to welcome new writers for this final event of the year.

Drop in to the bookshop to sign up, or give us a call.

Sophie y los habituales del taller de escritura están preparados para recibir a nuevos escritores en esta última cita del año.

Pásate por la librería para apuntarte o llámanos.

Sophie und die Stammgäste des Schreibateliers sind bereit, neue Federn für das letzte Treffen des Jahres zu begrüßen.

Zögern Sie nicht, in der Buchhandlung vorbeizuschauen, um sich anzumelden, oder rufen Sie an.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme Pays Basque