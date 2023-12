Atelier : tissage sur métier à tisser 14 avenue d’Alsace Lorraine Mauléon-Licharre, 16 décembre 2023 09:30, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Babeth vous initiera au tissage sur métier à tisser. Le matériel nécessaire vous sera fourni.

A l’issue de cette matinée créative, vous pourrez acheter les métiers à tisser afin de continuer à créer chez vous.

Les places étant limitées, n’hésitez pas à vous inscrire rapidement..

2023-12-16 fin : 2023-12-16 12:30:00. EUR.

14 avenue d’Alsace Lorraine Librairie Tandem

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Babeth will introduce you to weaving on a loom. All necessary materials will be provided.

At the end of this creative morning, you can buy the looms to continue creating at home.

Places are limited, so register early.

Babeth te iniciará en el tejido en telar. Se proporcionarán los materiales necesarios.

Al final de esta mañana creativa, podrás comprar los telares para seguir creando en casa.

Las plazas son limitadas, así que inscríbase pronto.

Babeth wird Sie in das Weben am Webstuhl einführen. Das nötige Material wird Ihnen zur Verfügung gestellt.

Am Ende dieses kreativen Vormittags können Sie die Webstühle kaufen, um zu Hause weiterzuarbeiten.

Da die Plätze begrenzt sind, sollten Sie sich schnell anmelden.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme Pays Basque