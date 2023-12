Yoga mudra des doigts 14 avenue d’Alsace Lorraine Mauléon-Licharre, 9 décembre 2023 10:30, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Marie-Hélène vous attend pour une séance de yoga mudra des doigts.

Cette technique ancestrale utilisée pour le yoga et la méditation correspond à un geste réalisé avec les mains et les doigts. Chaque mudra a une signification spécifique et la pratique apporte de nombreux bienfaits pour le corps et l’esprit.

Sur inscription..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 11:30:00. .

14 avenue d’Alsace Lorraine Librairie Tandem

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Marie-Hélène awaits you for a finger mudra yoga session.

This ancient technique used in yoga and meditation is a gesture made with the hands and fingers. Each mudra has a specific meaning, and the practice has many benefits for body and mind.

Registration required.

Marie-Hélène le espera para una sesión de yoga con el mudra de los dedos.

Esta técnica ancestral utilizada en yoga y meditación consiste en realizar gestos con las manos y los dedos. Cada mudra tiene un significado específico, y la práctica tiene muchos beneficios para el cuerpo y la mente.

Inscripción obligatoria.

Marie-Hélène erwartet Sie zu einer Yogastunde mit Finger-Mudra.

Diese uralte Technik, die für Yoga und Meditation verwendet wird, entspricht einer Geste, die mit den Händen und Fingern ausgeführt wird. Jedes Mudra hat eine spezifische Bedeutung und die Praxis bringt zahlreiche Vorteile für Körper und Geist mit sich.

Nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-12-06 par Office de Tourisme Pays Basque