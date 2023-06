FÊTE DES ASSOCIATIONS 14 avenue Caumont la Force Lunéville, 2 septembre 2023, Lunéville.

Lunéville,Meurthe-et-Moselle

Fête des associations sportives et socio-culturelles organisée par la Ville : Présence de près de 100 associations (stands d’information, d’initiation et/ou démonstration) de 10h à 18h – Entrée libre.. Tout public

Samedi 2023-09-02 à ; fin : 2023-09-02 . 0 EUR.

14 avenue Caumont la Force Complexe Charles Berte

Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Fête des associations sportives et socio-culturelles (Sports and socio-cultural associations festival) organized by the town: Nearly 100 associations present (information, introductory and/or demonstration stands) from 10am to 6pm ? Free admission.

Fête des associations sportives et socio-culturelles (Fiesta de las asociaciones deportivas y socioculturales) organizada por la Ciudad: Cerca de 100 asociaciones estarán presentes (puestos de información, cursos de iniciación y/o demostraciones) de 10.00 a 18.00 h ? Entrada gratuita.

Fest der Sportvereine und soziokulturellen Vereine, organisiert von der Stadt: Präsenz von fast 100 Vereinen (Informations-, Einführungs- und/oder Demonstrationsstände) von 10 bis 18 Uhr ? Freier Eintritt.

Mise à jour le 2023-06-09 par MT DU PAYS LUNEVILLOIS