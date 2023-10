Loto des Maristes 14 avenue Antonin Vallon Bourg-de-Péage, 4 décembre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

A vos agendas… Le loto fait son retour le dimanche 4 décembre.



Au sein de l’établissement scolaire des Maristes 14 avenue Antonin Vallon à Bourg-de-Péage, ouverture des portes dès 13h.



Buvette et petite restauration sur place..

2023-12-04 13:00:00 fin : 2023-12-04 . .

14 avenue Antonin Vallon Ecole les Maristes

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Mark your calendars… The bingo returns on Sunday December 4.



At the Maristes school, 14 avenue Antonin Vallon, Bourg-de-Péage, doors open at 1pm.



Refreshments and snacks on site.

Marquen sus calendarios… El bingo vuelve el domingo 4 de diciembre.



En el colegio Maristes, 14 avenue Antonin Vallon, Bourg-de-Péage, apertura de puertas a las 13.00 h.



Refrescos y tentempiés in situ.

Auf Ihren Terminkalender… Das Lotto kehrt am Sonntag, den 4. Dezember zurück.



In der Schule Les Maristes 14 avenue Antonin Vallon in Bourg-de-Péage, Türöffnung ab 13 Uhr.



Getränke und kleine Snacks vor Ort.

Mise à jour le 2023-10-04 par Valence Romans Tourisme