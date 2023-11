Bourse aux jouets & puericulture 14 Avenue Antonin Vallon Bourg-de-Péage, 18 novembre 2023, Bourg-de-Péage.

Bourg-de-Péage,Drôme

Vous videz vos placards des jeux, jouets, livres que vos loulous n’utilisent plus ; avec ou sans l’aide de vos enfants.

2023-11-18 fin : 2023-11-19 . .

14 Avenue Antonin Vallon Les Maristes

Bourg-de-Péage 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



You empty your cupboards of games, toys and books that your little ones no longer use; with or without the help of your children

Vacías los armarios de juegos, juguetes y libros que tus pequeños ya no utilizan, con o sin la ayuda de tus hijos

Sie räumen Ihre Schränke von Spielen, Spielsachen und Büchern, die Ihre Kinder nicht mehr benutzen; mit oder ohne Hilfe Ihrer Kinder

Mise à jour le 2023-10-31 par Valence Romans Tourisme