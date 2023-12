Atelier jeux de société 14 avenue Alsace Lorraine Mauléon-Licharre, 5 janvier 2024 18:30, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Animés par Stéphanie et Jasmine, qu’on ne vous présente plus ! Deux sessions, ouvertes aux petits et grands

-de 14h30 à 18h

-à partir de 19h, avec possibilité de manger des pastex sur place

Sur inscriptions.

2024-01-05 fin : 2024-01-05 20:00:00. .

14 avenue Alsace Lorraine Libraire Tandem

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Hosted by Stéphanie and Jasmine, who need no introduction! Two sessions, open to young and old

-from 2:30 pm to 6 pm

-from 7pm, with the option of eating pastex on site

Upon registration

A cargo de Stéphanie y Jasmine, ¡que no necesitan presentación! Dos sesiones, abiertas a grandes y pequeños

-de 14h30 a 18h00

-a partir de las 19 h, con posibilidad de comer pastex in situ

Inscripción previa

Geleitet von Stéphanie und Jasmine, die wir Ihnen nicht mehr vorstellen müssen! Zwei Sitzungen, offen für Groß und Klein

-von 14.30 bis 18 Uhr

-ab 19 Uhr, mit der Möglichkeit, vor Ort Pastex zu essen

Auf Anmeldungen

