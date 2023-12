Polars et romans historiques 14 avenue Alsace-Lorraine Mauléon-Licharre, 4 décembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

L’auteur Gilles Vincent sera présent toute la journée en dédicaces pour présenter ses polars et romans historiques pour adultes et adolescents.

Venez le rencontrer et faire dédicacer les livres que vous aimeriez lire ou offrir à Noël..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 19:00:00. EUR.

14 avenue Alsace-Lorraine Librairie Tandem

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Author Gilles Vincent will be on hand all day for book signings, presenting his thrillers and historical novels for adults and teenagers.

Come and meet him, and have the books you’d like to read or give as Christmas presents signed.

El autor Gilles Vincent firmará sus novelas de suspense e históricas para adultos y adolescentes durante todo el día.

Ven a conocerle y consigue tus libros firmados para Navidad.

Der Autor Gilles Vincent wird den ganzen Tag über anwesend sein und Signierstunden geben, um seine Krimis und historischen Romane für Erwachsene und Jugendliche vorzustellen.

Treffen Sie ihn und lassen Sie sich die Bücher signieren, die Sie gerne lesen oder zu Weihnachten verschenken möchten.

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de Tourisme Pays Basque