fin : 2023-12-20 Gilles Vincent, habitué de la litote, viendra pratiquer ses exercices préférés…parler de ses livres avec ses lecteurs et dédicacer . Il y en aura pour tout le monde, les amateurs de polars, d’histoire mais aussi des polars jeunesse … Venez nombreux !!.

14 av. Joseph Fitte VIC-EN-BIGORRE

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie

