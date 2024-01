Centre culturel JP Fabrègue : Pirouette, la danse des 4 saisons 14 Av du Maréchal de Lattre de Tassig Saint-Yrieix-la-Perche, samedi 10 février 2024.

Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-10 11:00:00

fin : 2024-02-10 11:30:00

Partez pour une promenade imaginaire en forêt au fil des saisons, avec une danseuse seule en scène dans son costume fait de pétales. Pirouette est une évocation chorégraphique de la nature, de ses couleurs, de sa poésie et de ses respirations. Une invitation à la contemplation, à la palpation, et aux émotions, une « promenade » sensorielle grâce à la danse (contemporaine, indienne, espagnole ou orientale) et à la musique des 4 saisons de Vivaldi recomposée par Max Richter.

Petit public de 1 à 6 ans – 30 min. Tarif unique 5€

EUR.

14 Av du Maréchal de Lattre de Tassig Centre culturel JP Fabrègue

Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



