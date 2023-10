Présentation du livre « Les sentiers du refus » 14 Av. d’Alsace Lorraine Mauléon-Licharre, 3 novembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Janette Ananos, ancienne enseignante au lycée du Pays de Soule, viendra présenter son nouveau livre « Les sentiers du refus », enquête sur la guerre de 1939/1945 et sur l’Occupation en Soule et dans le Barétous rédigée sur la base de témoignages.

2023-11-03 fin : 2023-11-03 20:00:00. EUR.

14 Av. d’Alsace Lorraine Librairie Tandem

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Janette Ananos, former teacher at the Lycée du Pays de Soule, will present her new book « Les sentiers du refus », an investigation into the 1939/1945 war and the Occupation in Soule and Barétous, based on eyewitness accounts

Janette Ananos, antigua profesora del Lycée du Pays de Soule, presentará su nuevo libro « Les sentiers du refus », una investigación sobre la guerra de 1939/1945 y la Ocupación en Soule y Barétous, basada en relatos de testigos presenciales

Janette Ananos, ehemalige Lehrerin am Gymnasium des Pays de Soule, wird ihr neues Buch « Les sentiers du refus » vorstellen, eine auf der Grundlage von Zeugenaussagen verfasste Untersuchung über den Krieg 1939/1945 und die Besatzung in Soule und Barétous

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme Pays Basque