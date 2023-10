Atelier : réalisation de votre suspension de sapin en quilling 14 Av. d’Alsace Lorraine Mauléon-Licharre, 2 novembre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Atelier créatif avec Virginie des Ateliers du Temps Libre. Matériel fourni. De 8 à 99 ans.

Sur inscripton.

2023-11-02 fin : 2023-11-02 12:00:00. EUR.

14 Av. d’Alsace Lorraine Librairie Tandem

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Creative workshop with Virginie from Ateliers du Temps Libre. Materials provided. Ages 8 to 99.

Upon registration

Taller creativo con Virginie de Ateliers du Temps Libre. Materiales proporcionados. De 8 a 99 años.

Inscripción previa

Kreativ-Workshop mit Virginie von den Ateliers du Temps Libre. Material wird zur Verfügung gestellt. Von 8 bis 99 Jahren.

Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme Pays Basque