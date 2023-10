Présentation et dédicaces par William Lafleur de son livre « L’ex plus beau métier du monde » chez Flammarion 14 Av. d’Alsace Lorraine Mauléon-Licharre, 31 octobre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

L’ancien enseignant, connu sur les réseaux sociaux, a décidé de quitter le navire, mais signe ce recueil bouleversant de récits de professeurs au pied du mur et confrontés de plein fouet par la crise traversée par l’Éducation nationale..

2023-10-31 20:00:00

14 Av. d’Alsace Lorraine Librairie Tandem

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The former teacher, known on social networks, has decided to leave the ship, but has signed this deeply moving collection of stories of teachers who have their backs against the wall and are confronted head-on by the crisis facing the French education system.

El antiguo profesor, conocido en las redes sociales, ha decidido abandonar el barco, pero ha escrito esta colección profundamente conmovedora de historias de profesores que están entre la espada y la pared y se enfrentan a toda la fuerza de la crisis del sistema educativo francés.

Der ehemalige Lehrer, der in den sozialen Netzwerken bekannt ist, hat sich entschieden, das Schiff zu verlassen, aber er hat diese erschütternde Sammlung von Berichten von Lehrern, die mit dem Rücken zur Wand stehen und mit voller Wucht mit der Krise konfrontiert werden, die das Bildungswesen durchlebt, unterzeichnet.

