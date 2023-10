Rêver en poésie, lecture pour enfants 14 Av. d’Alsace Lorraine Mauléon-Licharre, 31 octobre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

par Fabienne Sudriaux, ouvert aux enfants de 3 à 6 ans.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 17:30:00. .

14 Av. d’Alsace Lorraine Librairie Tandem

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



by Fabienne Sudriaux, open to children aged 3 to 6

de Fabienne Sudriaux, abierto a niños de 3 a 6 años

von Fabienne Sudriaux, offen für Kinder von 3 bis 6 Jahren

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme Pays Basque