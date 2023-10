Lecture par Sophie Aren 14 Av. d’Alsace Lorraine Mauléon-Licharre, 28 octobre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Lecture de l’histoire illustrée de Sophie Aren, abordant les thèmes de la différence et de l’acceptation de soi. Les planches 3D seront ensuite exposées à la librairie jusqu’à la fin des vacances scolaires..

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . EUR.

14 Av. d’Alsace Lorraine Librairie Tandem

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Reading of the illustrated story by Sophie Aren, tackling the themes of difference and self-acceptance. The 3D plates will then be on display in the bookshop until the end of the school vacations.

Lectura del cuento ilustrado de Sophie Aren, que aborda los temas de la diferencia y la aceptación de uno mismo. Las láminas en 3D estarán expuestas en la librería hasta el final de las vacaciones escolares.

Lesung der illustrierten Geschichte von Sophie Aren, in der die Themen Anderssein und Selbstakzeptanz behandelt werden. Die 3D-Bilder werden anschließend bis zum Ende der Schulferien in der Buchhandlung ausgestellt.

