Séance de méditation 14 Av. d’Alsace Lorraine Mauléon-Licharre, 21 octobre 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Manuela, toujours accompagnée au santur iranien, propose une nouvelle séance de méditation. Sur inscription.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 11:00:00. EUR.

14 Av. d’Alsace Lorraine Librairie Tandem

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Manuela, always accompanied by her Iranian santur, offers a new meditation session. Please register

Manuela, siempre acompañada de su santur iraní, ofrece una nueva sesión de meditación. Inscripción obligatoria

Manuela, die immer von der iranischen Santur begleitet wird, bietet eine neue Meditationssitzung an. Nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme Pays Basque