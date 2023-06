Atelier « Débuter avec un Oracle » 14 Av. d’Alsace Lorraine Mauléon-Licharre, 1 juillet 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Tirer une carte Oracle peut aider à mettre en lumière une situation, à changer notre perspective ou notre vision des choses. Mais : quel oracle choisir? Y a-t-il un protocole à suivre? Comment formuler ma question et comment interpréter la réponse?

Valérie propose un atelier pour répondre à vos questions, partager son expérience et surtout, pratiquer ensemble

Sur inscription.

2023-07-01 à ; fin : 2023-07-01 12:00:00. EUR.

14 Av. d’Alsace Lorraine Librairie Tandem

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Drawing an Oracle card can help shed light on a situation, change our perspective or view of things. But which oracle to choose? Is there a protocol to follow? How do I formulate my question and interpret the answer?

Valérie proposes a workshop to answer your questions, share her experience and, above all, practice together

Registration required

Sacar una carta del oráculo puede ayudarnos a arrojar luz sobre una situación, cambiar nuestra perspectiva o nuestra visión de las cosas. Pero, ¿qué oráculo elegir? ¿Existe un protocolo a seguir? ¿Cómo debo formular mi pregunta y cómo debo interpretar la respuesta?

Valérie te propone un taller para responder a tus preguntas, compartir su experiencia y, sobre todo, practicar juntos

Inscripción obligatoria

Das Ziehen einer Orakelkarte kann helfen, eine Situation zu beleuchten, unsere Perspektive oder unsere Sicht der Dinge zu ändern. Aber: Welches Orakel sollte man wählen? Gibt es eine bestimmte Vorgehensweise? Wie formuliere ich meine Frage und wie interpretiere ich die Antwort?

Valérie bietet einen Workshop an, um Ihre Fragen zu beantworten, ihre Erfahrungen zu teilen und vor allem, um gemeinsam zu üben

Nach Anmeldung

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme Pays Basque