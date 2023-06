Atelier d’écriture animé par Sophie Beguerie 14 Av. d’Alsace Lorraine Mauléon-Licharre, 27 juin 2023, Mauléon-Licharre.

Mauléon-Licharre,Pyrénées-Atlantiques

Sophie et les habituées de l’atelier d’écriture sont prêts à accueillir de nouvelles plumes.

Sur inscription.

2023-06-27 à ; fin : 2023-06-27 . EUR.

14 Av. d’Alsace Lorraine Librairie Tandem

Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Sophie and the writing workshop regulars are ready to welcome new writers.

Please register

Sophie y los habituales del taller de escritura están listos para dar la bienvenida a nuevos escritores.

Inscripción obligatoria

Sophie und die Stammgäste des Schreibateliers sind bereit, neue Federn zu begrüßen.

Auf Anmeldung

Mise à jour le 2023-06-06 par Office de Tourisme Pays Basque