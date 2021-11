Lyon Esplanade François Mitterrand Métropole de Lyon 14 Août : Contre le pass et la politique de Macron, toutes et tous dans la rue ! Esplanade François Mitterrand Lyon Catégorie d’évènement: Métropole de Lyon

14 AOÛT : CONTRE LE PASS ET LA POLITIQUE DE MACRON, TOUTES ET TOUS DANS LA RUE ! Le pass sanitaire, est une mesure hautement liberticide qui instaure une société de contrôle total, cette mesure s’inscrit dans la continuité d’années de reculs des libertés : Loi de Sécurité globale, Etats d’urgence infinis, Loi sur le séparatisme, Lois de surveillance … À cela, s’ajoutent tout un tas de réformes visant à détruire nos acquis sociaux : réforme des retraites, réforme de l’assurance chômage, pass licenciement… Il nous faut riposter. Nous manifestons partout en France depuis quatre semaines et la mobilisation ne fait que grandir et rassembler. Samedi 14 août à Lyon, amplifions la mobilisation et retrouvons-nous à 14H00 sur l’Esplanade François Mitterrand. Venez avec vos drapeaux, vos pancartes, votre joie et votre détermination. Samedi 14 août à Lyon, amplifions la mobilisation et retrouvons-nous à 14H00 sur l’Esplanade François Mitterrand. Venez avec vos drapeaux, vos pancartes, votre joie et votre détermination. Esplanade François Mitterrand Esplanade François Mitterrand, 69002 Lyon, France Lyon Confluence Métropole de Lyon

