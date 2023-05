LOISIRS À L’AIR LIBRE – MAMAN LES P’TITS BATEAUX, QUI VONT SUR L’EAU, ONT-ILS DES JAMBES ? 14 allée des sophora, 21 juillet 2023, Nozay.

Nozay,Loire-Atlantique

La piscine se transforme en port de plaisance le temps d’un après-midi !.

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 . .

14 allée des sophora LES BASSINS DE LA CHESNAIE

Nozay 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire



The pool turns into a marina for an afternoon!

¡La piscina se transforma en puerto deportivo por una tarde!

Der Pool verwandelt sich für einen Nachmittag in einen Jachthafen!

Mise à jour le 2023-05-25 par eSPRIT Pays de la Loire