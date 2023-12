Noël des habitants 14 Allée de Malétrenne Amboise Catégories d’Évènement: Amboise

Début : Mercredi 2023-12-20 13:30:00

fin : 2023-12-20 L’ASHAJ et ses partenaires vous propose un après-midi dans l’ambiance de Noël le mercredi 20 décembre à partir de 13h30. Illuminations, goûter, atelier dessin et pleins d’autres surprises…A 14h, lecture d’un conte de Noël par l’office de Tourisme d’Amboise. Ouvert à tous, gratuit..

14 Allée de Malétrenne

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

