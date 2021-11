14-18 : Rendez-vous avec l’Histoire mondiale Thiepval, 11 novembre 2021, Thiepval.

14-18 : Rendez-vous avec l’Histoire mondiale Thiepval

2021-11-11 08:30:00 – 2021-11-14 18:00:00

Thiepval Somme Thiepval

A l’occasion du 103ème anniversaire de l’armistice de la Grande Guerre, le 11 novembre prochain, découvrez votre territoire sous un nouveau jour. En compagnie d’un de nos 6 guides, foulez les sols qui ont vus plus de 3 millions de soldats de 25 nationalités passer il y a un peu plus de 100 ans. A travers nos 10 sites, laissez-vous conter les événements samariens qui ont forgé l’Histoire mondiale. 24 visites gratuites sont proposées aux petits et grands pour découvrir la Première Guerre Mondiale autrement autour de chez vous.

A l’occasion du 103ème anniversaire de l’armistice de la Grande Guerre, le 11 novembre prochain, découvrez votre territoire sous un nouveau jour. En compagnie d’un de nos 6 guides, foulez les sols qui ont vus plus de 3 millions de soldats de 25 nationalités passer il y a un peu plus de 100 ans. A travers nos 10 sites, laissez-vous conter les événements samariens qui ont forgé l’Histoire mondiale. 24 visites gratuites sont proposées aux petits et grands pour découvrir la Première Guerre Mondiale autrement autour de chez vous.

https://www.somme-tourisme.com/rendez-vous-avec-lhistoire-mondiale-0

A l’occasion du 103ème anniversaire de l’armistice de la Grande Guerre, le 11 novembre prochain, découvrez votre territoire sous un nouveau jour. En compagnie d’un de nos 6 guides, foulez les sols qui ont vus plus de 3 millions de soldats de 25 nationalités passer il y a un peu plus de 100 ans. A travers nos 10 sites, laissez-vous conter les événements samariens qui ont forgé l’Histoire mondiale. 24 visites gratuites sont proposées aux petits et grands pour découvrir la Première Guerre Mondiale autrement autour de chez vous.

Somme Tourisme

Thiepval

dernière mise à jour : 2021-11-05 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – ADRT80