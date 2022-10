14-18 – La vie quotidienne d’un poilu à travers ses objets Lados, 11 novembre 2022, Lados.

14-18 – La vie quotidienne d’un poilu à travers ses objets

Salle des fêtes

2022-11-11 – 2022-11-12

Lados

Gironde

Lados

EUR La Grande Guerre – La vie quotidienne d’un poilu à travers ses objets. Exposition présentée par deux collectionneurs d’objets et passionnés de 14-18, Laurent Soulard et Maxence Gasbarre. Ils répondront à toutes vos questions et vous pourrez manipuler un havresac, peser un fusil…

Des mannequins habillés en adjudant d’artillerie (1891), en marsouin (1914) et en officier de cavalerie (1916) seront exposés. Et bien d’autres choses encore…

Notre but est de sensibiliser toutes les générations à la “Grande Guerre” de façon animée et ludique.

