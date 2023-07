Forum Logement Jeunesse 14-16 Allée des Tilleuls Gannat, 10 juillet 2023, Gannat.

Gannat,Allier

Ne manquez pas vos rendez-vous visio avec des professionnels de la Caf qui seront là pour t’aider et répondre à toutes tes questions ; logement, aides financières, démarches ….

2023-07-10 13:00:00 fin : 2023-07-10 . .

14-16 Allée des Tilleuls Point Info Jeunes

Gannat 03800 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Don’t miss your video appointments with Caf professionals who will be there to help you and answer all your questions: housing, financial aid, procedures …

No te pierdas tus citas en vídeo con los profesionales de Caf, que estarán allí para ayudarte y responder a todas tus preguntas sobre alojamiento, ayudas financieras, procedimientos, etc.

Verpasse nicht deine Video-Termine mit den Fachleuten der Caf, die dir helfen und alle deine Fragen beantworten werden; Wohnung, finanzielle Unterstützung, Schritte …

Mise à jour le 2023-06-28 par Office de tourisme Val de Sioule