Juliette Toullec alias Neju est une artiste plasticienne et musicienne. Elle sort son premier album UNs en avril 2021 et continue de tourner depuis au Pays Basque , où elle s’est installée après avoir vécue de façon plus nomade. UNs (“nous, nôtre” en allemand) invite le spectateur au voyage intérieur : les chansons abordent des questions intimes assez banales, pour aller vers un langage plus ouvert ; à la recherche d’un humanisme à bricoler, à porter, à ré-inventer par celles et ceux que nous sommes. [https://juliettetoullec.wixsite.com/neju](https://juliettetoullec.wixsite.com/neju) [https://neju.bandcamp.com](https://neju.bandcamp.com) [https://www.instagram.com/_______neju__/](https://www.instagram.com/_______neju__/)

