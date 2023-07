Les Ptites Enquêtes 13ter Place de la République Saint-Symphorien, 12 juillet 2023, Saint-Symphorien.

Saint-Symphorien,Gironde

L’inspectrice Anaïs vous embarque dans ses histoires haletantes qui vous donneront envie de résoudre tous les mystères de Bordeaux et la Nouvelle-Aquitaine !

Créatrice de jeux et professionnelle de l’événementiel : bienvenue dans l’univers des P’tites Enquêtes.

Murder Party et Chasse aux Trésors : des investigations, des histoires immersives, de la réflexion, des échanges, de la stratégie et avant tout, de bons moments !

Idéal pour vos journées de team-building ou vos soirées anniversaires, enterrement de vie de jeunes filles ou garçons, ou bien pour les collectivités territoriales qui souhaitent booster leur offre touristique..

13ter Place de la République

Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Inspector Anaïs will take you on an exciting journey to solve the mysteries of Bordeaux and the Nouvelle-Aquitaine region!

Game creator and events professional: welcome to the world of P?tites Enquêtes.

Murder Party and Treasure Hunt: investigations, immersive stories, reflection, exchanges, strategy and, above all, good times!

Ideal for team-building days, birthday parties, hen or stag nights, or for local authorities looking to boost their tourism offering.

La detective Anaïs le llevará en un emocionante viaje para resolver los misterios de Burdeos y la región de Nouvelle-Aquitaine

Creador de juegos y profesional de eventos: bienvenido al mundo de P?tites Enquêtes.

Murder Party y Treasure Hunt: investigaciones, historias envolventes, reflexión, intercambios, estrategia y, sobre todo, ¡buenos momentos!

Ideal para jornadas de team-building, fiestas de cumpleaños, despedidas de soltero o soltera, o para colectividades locales que deseen dinamizar su oferta turística.

Die Inspektorin Anaïs nimmt Sie mit in ihre atemlosen Geschichten, die Sie dazu bringen werden, alle Geheimnisse von Bordeaux und der Region Nouvelle-Aquitaine zu lösen!

Spieleentwicklerin und Eventmanagerin: Willkommen in der Welt der « P?tites Enquêtes » (Kleine Ermittlungen).

Murder Party und Schatzsuche: Ermittlungen, eindringliche Geschichten, Nachdenken, Austausch, Strategie und vor allem Spaß!

Ideal für Teambuilding-Tage oder Geburtstagsfeiern, Junggesellenabschiede oder für Gebietskörperschaften, die ihr touristisches Angebot ankurbeln möchten.

