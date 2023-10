ANIMATIONS D’HALLOWEEN AU REFUGE DE L’ARCHE ! 13Q Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne, 31 octobre 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

En famille, venez plonger dans l’ambiance d’Halloween le mardi 31 octobre 2023 au Refuge de l’Arche !.

2023-10-31 fin : 2023-10-31 20:00:00.

13Q Rue Félix Marchand Refuge de l’arche

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



Bring the whole family to the Refuge de l’Arche on Tuesday, October 31, 2023, and get into the Halloween spirit!

Traiga a toda la familia al Refugio del Arca el martes 31 de octubre de 2023 y sumérjase en el espíritu de Halloween

Tauchen Sie am Dienstag, den 31. Oktober 2023, mit Ihrer Familie im Refuge de l’Arche in Halloween-Stimmung ein!

