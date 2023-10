ATELIER-VISITE FABRICATION DE NICHOIRS 13Q Rue Félix Marchand Château-Gontier-sur-Mayenne, 24 octobre 2023, Château-Gontier-sur-Mayenne.

Château-Gontier-sur-Mayenne,Mayenne

Pendant les vacances de la Toussaint, le Refuge de l’Arche vous propose un atelier durant lequel vous fabriquerez un nichoir. Adapté aux oiseaux de votre jardin, vous pourrez l’installer chez vous !.

2023-10-24 fin : 2023-10-24 15:30:00. EUR.

13Q Rue Félix Marchand Refuge de l’arche

Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire



During the All Saints’ Day vacations, Refuge de l’Arche is offering a workshop in which you can make a nesting box. Adapted to the birds in your garden, you’ll be able to install it at home!

Durante las vacaciones de otoño, el Refugio del Arca le propone un taller en el que podrá fabricar una caja nido. Adecuada para los pájaros de tu jardín, ¡podrás instalarla en tu propia casa!

Während der Allerheiligenferien bietet das Arche-Refugium einen Workshop an, bei dem du ein Vogelhaus bauen kannst. Der Nistkasten ist für die Vögel in Ihrem Garten geeignet und kann bei Ihnen zu Hause aufgehängt werden!

Mise à jour le 2023-10-16 par eSPRIT Pays de la Loire