13es rencontres de la BD de Longvic, Mise en bouche à la Cité à Dijon Parvis de l’UNESCO Dijon, samedi 2 mars 2024.

Les 2 et 3 mars, venez croquer la BD à la Cité ! De nombreux auteurs et illustrateurs locaux bien connus seront réunis à Dijon pour ce week-end de mise en bouche à la Cité, avant les 13e rencontres de la BD de Longvic en avril. Fans de bande dessinée franco-belge ou de mangas se régaleront avec un programme varié, entre rencontres et ateliers créatifs pour petits dessinateurs et grands fans de BD. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02

fin : 2024-03-03

Parvis de l’UNESCO Cité internationale de la gastronomie et du vin

Dijon 21000 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

