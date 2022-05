13èmes Journées Botaniques : balade contée avec Jean François Deffayet Samoëns Samoëns Catégories d’évènement: Haute-Savoie

Samoëns

13èmes Journées Botaniques : balade contée avec Jean François Deffayet Samoëns, 11 juin 2022, Samoëns. entrée du Jardin de la Jaÿsinia La Jaysinia Samoëns

2022-06-11 15:30:00

Samoëns Haute-Savoie Jean François Deffayet, conteur de la vallée du Giffre, viendra vous conter des histoires, au cœur du Jardin Botanique, aux couleurs savoyardes autour de la botanique.

Inscriptions à l’Office de tourisme et au chalet accueil. infos@samoens.com +33 4 50 34 40 28 http://www.samoens.com/ entrée du Jardin de la Jaÿsinia La Jaysinia Samoëns

