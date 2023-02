13èmes foulées d’Emeric et Anthony Rue du Stade Vildé-Guingalan Vildé-Guingalan Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Côtes dArmor Vildé-Guingalan Au profit des enfants hospitalisés dans les services hématologiques de l’Hôpital Sud à Rennes et de l’Association Petits Princes 2 courses à pied sur route uniquement à Vildé Guingalan * 5 kms mesurés FFA (1 boucle circuit fermé) * 10 kms mesurés FFA (2 boucles circuit fermé) + une marche populaire en sens inverse de la course (tarif : 5 € / inscriptions sur place) Buvette et restauration rapide (galettes saucisses, gâteaux, crêpes) sur place https://www.nextrun.fr/course/inscriptions-avis/sport/3316/foulees-d-emeric-et-anthony/2023 Rue du Stade Centre Bourg et Terrain des sports Vildé-Guingalan

