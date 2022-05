13ÈME VIDE-GRENIER Véry Véry Catégories d’évènement: Meuse

Véry

13ÈME VIDE-GRENIER Véry, 7 août 2022, Véry. 13ÈME VIDE-GRENIER Véry

2022-08-07 06:00:00 06:00:00 – 2022-08-07 18:00:00 18:00:00

Véry Meuse Véry Venez déambuler dans Very pour y dénicher l’objet tant recherché lors de la brocante organisée le 07 août de 6h à 18h. Entrée et emplacements gratuits. lesjoyeuxlurons@laposte.net +33 3 29 80 76 26 Pixabay

Véry

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Meuse, Véry Autres Lieu Véry Adresse Ville Véry lieuville Véry Departement Meuse

Véry Véry Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/very/

13ÈME VIDE-GRENIER Véry 2022-08-07 was last modified: by 13ÈME VIDE-GRENIER Véry Véry 7 août 2022 Meuse Véry

Véry Meuse