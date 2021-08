Ardon Ardon Ardon 13ème Trans’Sologne_12 septembre 2021 Ardon Ardon Catégorie d’évènement: Ardon

Cette randonnée est ouverte à tous L’allure est libre Tout le monde est en ligne 80% de chemins Cette randonnée n’a pas de classement Les mesures sanitaires du moment seront appliquées. Les organisateurs se réservent le droit de modifier ou d’annuler les parcours en cas de force majeure. Les inscriptions sont obligatoires avant le 05 septembre 2021.

Voir https://ardonrando.free.fr

L’association Ardon Randonnée organise le 13ème Trans’Sologne. Deux parcours vous sont proposés : – 43km allant de Neung-sur-Beuvron à Ardon -25km allant d’Yvoy-le-Marron à Ardon Les arrivées de … Ardon 49 Route d’Olivet, Ardon Ardon

