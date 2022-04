13ème salon des vins de France Saint-Baldoph Saint-Baldoph Catégories d’évènement: Saint-Baldoph

Savoie

13ème salon des vins de France Saint-Baldoph, 6 mai 2022, Saint-Baldoph.

2022-05-06 17:00:00 – 2022-05-06 21:00:00

Saint-Baldoph Savoie Saint-Baldoph EUR 3 3 Le Football Club organise le 13ème salon des vins. 20 viticulteurs de toutes les régions de France présenteront leur production. Un verre gravé de dégustation est offert à chaque entrée. Petite buvette et restauration sur place. erricomm@aol.com +33 6 15 97 91 33 Saint-Baldoph

