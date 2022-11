13ème Salon des collectionneurs et foire de la Ste Catherine Montélier Montélier Catégories d’évènement: Drôme

2022-11-20 10:00:00 – 2022-11-20 18:00:00

Drôme Montélier Nombreux stands dont un marché de créateurs, de produits du terroir, stands des associations locales et nombreuses animations :

atelier d’art floral, repas choucroute (sur réservation), démonstration de danse en ligne +33 6 07 97 48 80 Montélier

