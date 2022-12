13ème salon de peinture de la ville Cassis Cassis Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

2023-02-23 10:30:00 10:30:00 – 2023-03-06 18:00:00 18:00:00

Bouches-du-Rhône Salon ouvert tous les jours de 10h30 à 18h00.

Renseignements pour les inscriptions à ce concours, merci de consulter le site des peintres cassidains à partir du 8 janvier 2023. Le 13ème salon de peinture de la Ville de Cassis se tiendra dans à la galerie des salles voûtées. https://www.peintrescassidains.com/ Salles Voutées C/o Mairie de Cassis Cassis

