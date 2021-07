Mardié Stade de Pont-aux-Moines de Mardié Loiret, Mardié 13ème Randonnée VTT et ROUTE « Au Fil du Cens » – VTT Mardié – 12 Sept. 2021 Stade de Pont-aux-Moines de Mardié Mardié Catégories d’évènement: Loiret

**Le 12 Septembre 2021** ———————— Nous organisons notre **13ème randonnée annuelle VTT et CYCLO** **A Mardié**, proche Orléans Au départ de la salle de pont aux Moines, à coté du stade Tarifs : Licenciés toutes fédérations : 5 € Non licenciés : 6 € Circuits : ROUTE : 66, 104km VTT : 40, 40, 60km Ravitaillements sur tous les circuits Départs de 7h30 à 10h00 Pour les clubs, merci d’envoyer la liste de vos adhérents, ils pourront s’enregistrer à l’accueil avant leur départ. **Consultez notre blog ou notre page facebook pour suivre les dernières informations** Dans le cadre du COVID, nous mettrons en place des mesures barrières. N’hésitez pas à relayer.

